Нарушения избирательного процесса в Украине: за сутки полиция открыла 13 уголовных дел

В Украине за сутки полицейские открыли 13 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса.

Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции.

Всего в течение суток в полицию поступило 181 заявление и сообщение, связанное с нарушениями избирательного законодательства.

По данным правоохранителей, больше всего сообщений зафиксировано в Киеве – 38 нарушений, во Львовской области - 23, и в Киевской области - 17, по 15 нарушений – в Днепропетровской и Одесской областях, в Ровенской - 10, по восемь - в Донецкой и Черкасской, в Житомирской - 6, по пять - в Волынской и Николаевской, по четыре нарушения зафиксированы в Кировоградской, Луганской, Сумской и Херсонской областях, в Запорожской области их 3, по два случая нарушений - в Винницкой, Закарпатской, Харьковской и Хмельницкой и по одному нарушению выявлено в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 3797 сообщений, связанных с избирательным процессом.

Так, в Киевской области получено 442 таких сообщения, в городе Киеве - 422, во Львовской области - 266, в Днепропетровской - 259, в Донецкой - 253, в Одесской - 189, в Запорожской - 170, в Закарпатской - 158, в Херсонской - 149, в Кировоградской - 148, в Полтавской - 140, в Ровенской - 124, в Черновицкой - 114, в Черкасской – 110.

По 108 сообщений о нарушениях зафиксировано в Николаевской и Харьковской областях.

В Луганской области таких сообщений было получено 102, в Черниговской - 92, в Ивано-Франковской - 80, по 77 - в Винницкой и Сумской, в Волынской - 65, в Тернопольской - 64, в Житомирской - 46, в Хмельницкой области - 28 и в НПУ - 6.

За сутки в ЕРДР внесены сведения о 13 уголовных правонарушениях.

Всего, по данным полиции, в ЕРДР внесены сведения о 287 уголовных правонарушениях: 146 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 141 - связаны с избирательным процессом.

Также составлено 958 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.