Нарушили ли депутаты облсовета постановление Кабмина, и что будет с экранами на площади Свободы?

За - 55. Рішення прийняте.

Облсовет после долгой дискуссии все же распускает общественный совет по избранию руководителей медицинских учреждений. Этот орган должен отбирать кандидатов, вместе с трудовым коллективом и депутатами.

Этого требует Кабмин, объясняет депутат Татьяна Бедняк, и добавляет - решение мало того, что нарушает постановление Кабмина, но и не прошло профильную комиссию по вопросам здравоохранения, и не только ее.

Татьяна Бедняк, депутат

Підкреслюю, що профільна комісія на сьогодні це питання не розглядала. Крім того, я наголошую, що той проект рішення, яке ми маємо підтримати чи не підтримати, - містить правки, які не розглядала комісія з майна.

Однако сторонники проекта заявляют: во-первых, комиссии дали шанс собраться утром, однако встреча не состоялась, а во-вторых, этим решением ничего не нарушили, просто теперь вместо единого совета будут создавать по совету на каждые выборы руководителя медучреждения.

Але: харківська облрада створила таку громадську раду, але вона називається не громадська рада при органі управління, а громадська рада при харківській обласній раді з обрання керівників комунальних закладів охорони здоров*я. Тож поясніть мені, яку норму чинну порушила облрада, прийнявши це положення?

Дебаты перерастают в перепалку.

Нынешний общественный совет захватил много власти, и не впускает в свой состав новые лица, а его сторонники еще и срывают работу законодательного органа, утверждает депутат Николай Титов.

Николай Титов, депутат

Не может группа людей нарушить работу нормального органа, не может. Для них это - игрушки и шутки. Областная рада хочет убрать монополию, которая сложилась в этой общественной организации, мол, только они решают, кого назначать, а кого не назначать. Они присвоили себе право

Все это может быть связано с резонансным делом Чернобыльской больницы, объясняет депутат Дмитрий Булах. Несколько месяцев назад члены общественного совета отказались допускать к выборам руководителя этого медучреждения нескольких претендентов - и среди них Галину Сироштан, которая возглавляла Управление здравоохранения при ХОГА. У нее, по мнению членов совета, был конфликт интересов.

Дмитрий Булах, депутат

Общественный совет избрал руководителей нескольких учреждений, но «споткнулся» о Чернобыльскую больницу, это всем известно, чего тут замалчивать. И я, собственно, предполагаю, что их несогласие с заранее прописанным сценарием назначения на эту больницу определенных лиц и стал причиной их ликвидации. Это проект решения, которым хотят сохранить ту систему, когда назначаются за откаты, когда назначаются непрозрачно, когда назначаются руководители учреждений - чьи-то брат, сват, кум.

Однако перепалку вызывает не только это решение: когда депутаты решают продлить контракт с директором Дворца детского и юношеского творчества, к ней сразу возникает вопрос о билбордов на фасаде Дворца.

В апреле текущего года Геннадий Кернес заявил, что билборды на здании незаконны, и приказал демонтировать их. Однако уже во время выборов они появились снова, и теперь на них транслировалась предвыборная реклама политсилы самого мэра. Женщина утверждает - рекламировала на билбордах кружки, которые есть в Дворце.

Татьяна Подберезкина, директор Дворца

Хочу нагадати про те, що екран є і нашою рекламною продукцією, тому що на екрані з’явилася рекламна продукція ще й гуртків і напрямів діяльності Палацу дитячої та юнацької творчості

Дмитрий Булах, депутат

Скажіть будь-ласка, а у вас гурток називається там "Опозиційний блок"? Чи я щось сплутав? Тобто я не бачив жодної реклами, окрім Опоблоку на цих екранах. І чи відомо вам, що ці екрани розміщені з порушенням чинного законодавства? Скажіть, ви щось з цим будете робити, чи ні? Ще раз питаю.

В ответ женщина обещает разобраться с проблемой сразу же после того, как вернется к работе - говорит, что сделает все возможное в рамках действующего законодательства.

