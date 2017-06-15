Насалик поедет в США договариваться о приобретении антрацита

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик вскоре поедет в Соединенные Штаты Америки с целью провести переговоры по поставкам американских антрацитов в Украину.

Об этом на пресс-конференции сказал и.о. председателя ГП «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«Мы имеем большие надежды на поставки угля из США, ожидается визит нашего министра в ближайшее время туда. Я уверен, что эти переговоры завершатся успехом. Но мы должны понимать, что запуск добычи угля в настоящее время законсервированных шахтах и его логистика - это дело нескольких месяцев», - сказал Ковальчук.

Украина рассчитывает на импорт из США 2,5-3 млн тонн антрацита.