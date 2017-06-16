Насиров предстанет перед судом в Великобритании

Правоохранительные органы Великобритании изучают факты наличия правонарушения со стороны отстраненного главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, в случае их наличия он как гражданин Великобритании предстанет перед судом в Соединенном Королевстве.

"На данный момент соответствующие органы Великобритании изучают все факты, чтобы установить, имели ли место уголовного правонарушения со стороны гражданина Великобритании, который может предстать перед судом в Соединенном Королевстве", - говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине, обнародованном в "Фейсбук" в пятницу.

В посольстве также выразили обеспокоенность "относительно недавнего решения Соломенского районного суда Киева, где доказательства, предоставленные Великобританией в рамках дела против Романа Насирова, были признаны неприемлемыми и отклонены".

Кроме того, в диппредставительстве добавили, что дело против Р.Насирова демонстрирует необходимость создания Специализированного антикоррупционного суда в Украине.

"Это дело подчеркивает насущную необходимость в независимой и прозрачной судебной системе и необходимость скорейшего создания специализированного антикоррупционного суда, в состав которого будут входить тщательно проверенные судьи, которые должным образом смогут рассматривать коррупционные дела против чиновников", - подчеркнули в британском посольстве.

В свою очередь, Национальное антикоррупционное бюро Украины отреагировало на это заявление посольства, отметив, что речь идет об уголовном производстве о злоупотреблении властью и служебным положением Р.Насирова (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

"Напоминаем, главу ГФС подозревают в том, что с мая 2015 по март 2016 он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой "газовой схеме Онищенко", на общую сумму 2,019 млрд грн. В ходе расследования было установлено, что подозреваемый имеет гражданство Великобритании", - отмечает НАБУ на странице в Фейсбуке.

Ранее посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в Твиттере сообщала, что украинской стороне была направлена информация о наличии британского паспорта у отстраненного главы ГФС Р.Насирова: "Посольство ВБ (Великобритании – ИФ) подтверждает направление письма НАБУ от 06.03.2017 и дальнейшей информации, предоставленной паспортной службой ВБ украинской стороне".

Как сообщалось, детективы НАБУ объявили о подозрении в совершении преступления главе ГФС 2 марта вечером, после чего осуществили его задержание в больнице "Феофания". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

7 марта Соломенский райсуд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. В то же время САП просила суд назначить Р.Насирову залог в сумме 2 млрд грн.

16 марта в САП сообщили, что за Р.Насирова его супруга внесла залог в 100 млн грн.

30 мая НАБУ приняло решение об отказе в выезде за границу Р.Насирову.

2 июня стало известно, что Соломенский райсуд Киева отказал Р.Насирову в пересмотре его меры пресечения.

Детективы НАБУ и прокуроры САП инициировали ходатайство о взыскании залога в размере 100 млн грн в доход государства из-за того, что Р.Насиров не сдал британский паспорт.

8 июня Соломенский райсуд Киева отклонил ходатайство детективов НАБУ и прокуроров САП о взыскании залога в бюджет, решение обжалованию не подлежит.