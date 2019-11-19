НАТО космос сферой военной деятельности

Министры иностранных дел стран-членов НАТО на заседании 20 ноября признают космос одной из сфер военной деятельности Альянса.

об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"В быстро меняющемся мире НАТО продолжает приспосабливаться к стратегическим вызовам. И завтра мы сделаем еще один важный шаг. Я ожидаю, что министры согласятся признать космос оперативным направлением, вместе с воздухом, сушей, морем и киберпространством. Космос имеет важное значение для обороны и сдерживания Альянса. Для раннего предупреждения, связи и навигации", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что на орбите Земли вращаются около 2000 спутников и примерно половина из них принадлежит странам НАТО.