НАТО космос сферой военной деятельности

19 ноября 2019 г. 15:26
Источник: Европейская правда
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Министры иностранных дел стран-членов НАТО на заседании 20 ноября признают космос одной из сфер военной деятельности Альянса.

об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"В быстро меняющемся мире НАТО продолжает приспосабливаться к стратегическим вызовам. И завтра мы сделаем еще один важный шаг. Я ожидаю, что министры согласятся признать космос оперативным направлением, вместе с воздухом, сушей, морем и киберпространством. Космос имеет важное значение для обороны и сдерживания Альянса. Для раннего предупреждения, связи и навигации", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что на орбите Земли вращаются около 2000 спутников и примерно половина из них принадлежит странам НАТО.

"Поэтому признание космоса оперативной сферой станет явным знаком того, что мы продолжаем укреплять сдерживание и защиту во всех сферах. Наш подход будет оставаться оборонительным и полностью соответствовать международному праву. НАТО не намерена размещать оружие в космосе. Но нам нужно обеспечить правильную поддержку наших миссий и операций ", - добавил генсек.

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