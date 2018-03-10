НАТО официально признал за Украиной статус страны-аспиранта

10 марта 2018 г. 12:28
Источник: Новое Время
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В НАТО официально признали стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставили статус страны-аспиранта.

Соответствующие обновления были сделаны на официальном сайте НАТО в разделе, посвященном расширению организаци.

"На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина", - сообщается в обновленной информации раздела.

Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.

Ранее в НАТО отказывались официально признавать поставленную Украиной цель присоединиться к организации, а на сайте утверждалось, что украинские власти не заявляли формального стремления к членству. Кроме того, осложнение отношений с Венгрией ещё более усложнило получение статуса страны-аспиранта.

Как сообщает Европейская правда, вечером в пятницу, 10 марта, состоялась встреча вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер. В результате проведенных переговоров Альянс согласился признать заявленным стремлением решение Верховной Рады от 8 июня, обозначающее членство в НАТО одной из стратегических целей развития страны.

"От признания амбиций - до членства долгий путь, состоящий из прежде всего внутренней работы, но мы можем его успешно пройти, если будем целенаправленно менять страну в соответствии с демократическими, социальными, экономическими, политическими и, конечно, военными принципами и подходами НАТО", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

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