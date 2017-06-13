НАТО открыло трастовый фонд на 2,25 млрд евро для бойцов АТО

Организация Североатлантического договора (НАТО) открыла трастовый фонд на 2,25 млрд евро для обеспечения реабилитации бойцов антитеррористической операции.

Об этом сообщил на брифинге врио начальника Центрального военно-медицинского управления - начальник медицинской службы ВСУ Александр Лабунец

"НАТО открыло целевой фонд по проведению медицинской реабилитации военнослужащих с бюджетом 2,25 млрд евро для закупки необходимого современного дорогостоящего медицинского оборудования, подготовки украинских специалистов по реабилитации, развития центров протезирования", - сказал он.

Лабунец добавил, что с начала АТО при поддержке стран-членов НАТО 287 украинских военнослужащих прошли реабилитацию и лечение за границей. Преимущественно украинских военных принимали медицинские учреждения Германии, Эстонии, Болгарии и Литвы.

Также при поддержке США в Украине вводится медицинская информационная система "Е-здоровье", которая позволяет вести базу данных раненых военных в зоне АТО и обеспечивает доступ к информации о каждом раненом для работников военных и гражданских медучреждений.

Напомним, в марте в Харькове был открыт реабилитационный центр для раненых военнослужащих, в котором медицинская реабилитация будет оплачиваться из одного из фондов НАТО.