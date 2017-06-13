НАТО открыло трастовый фонд на 2,25 млрд евро для бойцов АТО

13 июня 2017 г. 14:28
Источник: Левый берег
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Организация Североатлантического договора (НАТО) открыла трастовый фонд на 2,25 млрд евро для обеспечения реабилитации бойцов антитеррористической операции.

Об этом сообщил на брифинге врио начальника Центрального военно-медицинского управления - начальник медицинской службы ВСУ Александр Лабунец

"НАТО открыло целевой фонд по проведению медицинской реабилитации военнослужащих с бюджетом 2,25 млрд евро для закупки необходимого современного дорогостоящего медицинского оборудования, подготовки украинских специалистов по реабилитации, развития центров протезирования", - сказал он.

Лабунец добавил, что с начала АТО при поддержке стран-членов НАТО 287 украинских военнослужащих прошли реабилитацию и лечение за границей. Преимущественно украинских военных принимали медицинские учреждения Германии, Эстонии, Болгарии и Литвы.

Также при поддержке США в Украине вводится медицинская информационная система "Е-здоровье", которая позволяет вести базу данных раненых военных в зоне АТО и обеспечивает доступ к информации о каждом раненом для работников военных и гражданских медучреждений.

Напомним, в марте в Харькове был открыт реабилитационный центр для раненых военнослужащих, в котором медицинская реабилитация будет оплачиваться из одного из фондов НАТО.

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