Навального арестовали на 30 суток

13 июня 2017 г. 10:14
Источник: Левый берег
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Симоновский районный суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток.

Об этом Навальный написал в твиттере.

Навального задержали днем 12 июня в подъезде его дома перед акцией в центре Москвы. Ему вменяют неповиновение сотрудникам полиции (статья 19.3 КоАП), а также повторное нарушение порядка организации массового мероприятия (часть 8 ст. 20.2).

В понедельник, 12 июня, в Москве прошла несогласованная акция против коррупция. Столичные власти согласовали акцию на проспекте Сахарова, однако накануне Навальный заявил о решении перенести акцию на Тверскую, потому что московские подрядчики, которые могли бы дать звуковую аппаратуру и установить сцену для митинга, отказались заключать договоры с возглавляемым Навальным Фондом борьбы с коррупцией.

Ранее сообщалось, что участнице митинга в Петербурге дали 5 суток ареста и 10 тыс. рублей штрафа. На двух участников митинга в Москве завели уголовное дело.

Согласно сообщениям, в Москве были задержаны не менее 731 человек, а в Петербурге - не менее 300.

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