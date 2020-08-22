Навального перевезли на лечение в Германию

Самолет с Алексеем Навальным вылетел из Омска в Берлин, сообщила в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Отметим, что Навальный все еще находится в тяжелом состоянии. По словам главного врача омской больницы, в которой находился политик, он "демонстрирует положительную динамику и достаточно стабилен".

"Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг", — сказала Ярмыш.

По данным сервиса FlightRadar, самолет Bombardier Challenger 604 немецкой чартерной авиакомпании FAI rent-a-jet вылетел из Омска в 07:59 по местному времени (04:59 по Киеву). Он должен был приземлиться в аэропорту столицы Германии в 09:02 (10:02 по Киеву).

Напомним, Навального госпитализировали с отравлением после экстренной посадки самолета в Омске. Как отметила его пресс-секретарь, у Навального токсическое отравление. Яд ему могли подсыпать в чай.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что аэропорт пассажиров «чаем не поит», если политик и принимал напитки в здании, то эту услугу оказал ему арендатор.

По словам директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юлии Навальной, в организме Навального нашли вещество, которое представляет угрозу жизни не только политика, но и окружающим. Все вокруг должны находиться в костюмах защиты.

21 августа заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко отметил, что в крови политика не обнаружен яд. Через несколько часов российские медики сообщили свой официальный диагноз - нарушение обмена веществ.