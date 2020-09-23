Навального выписали, но последствия тяжелого отравления можно будет оценить позже

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который с 22 августа проходы в лечение в берлинской клинике «Шарите», был выписан из стационара. Об этом сообщает клиника.

"Состояние здоровья пациента улучшилось настолько, что острое медицинское лечение можно было прекратить", - говорится в пресс-релизе.

Лечение в стационаре было завершено 22 сентября. Алексей Навальный лечился в "Шарите" всего 32 дня, 24 из которых - в отделении интенсивной терапии.

Врачи считают возможным полное выздоровление на основе предыдущего курса и текущего состояния пациента. В то же время, они добавляют, что долгосрочные последствия тяжелого отравления можно будет оценить позже.

Всего за это время, по согласованию супруги Навального, было обнародовано 7 пресс-релизов о состоянии его здоровья.

Как сообщалось, российский оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в больницу Омска после того, как в самолете он потерял сознание. Через два дня его перевезли в Берлин. Немецкие специалисты подтвердили факт отравления Навального нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". Позже это заключение было подтверждено другими странами, в частности Францией и Швецией, которые также провели лабораторные исследования. Западные страны обратились к России с призывом провести тщательное и прозрачное международное расследование отравления, которое было признано покушением на убийство.