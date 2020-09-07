Российского оппозиционера Алексея Навального вывели из искусственной комы, его состояние улучшилось. Сейчас политика постепенно отключают от искусственной вентиляции легких. Об этом говорится в сообщении на сайте клиники "Шарите".

Сообщается, что состояние здоровья Навального, который с 22 августа проходит лечение в "Шарите", улучшилось.

"Искусственная кома пациента, поддерживаемая лекарствами, закончилась. Пациента постепенно отключают от ИВЛ. Он реагирует на то, что с ним говорят. Не исключены отдаленные последствия тяжелого отравления", - добавили в клинике.

В "Шарите" добавили, что выступили с публичным сообщением с разрешения жены Навального.

Напомним, на прошлой неделе немецкая сторона объявила, что в организме Навального нашли следы яда класса "Новичок". Этот яд является химическим оружием, в связи с чем власти Германии потребовали объяснений от Российской Федерации и не исключают введение санкций, в том числе против газопровода "Северный поток-2".

Навальный впал в кому 20 августа во время перелета по маршруту Томск-Москва. Его госпитализировали после экстренной посадки в Омске. Местные врачи не нашли в его организме следов яда. Через несколько дней оппозиционера доставили в немецкую клинику "Шарите".

Российские власти отрицают причастность к отравлению Навального, а Европейский союз готовит совместную реакцию на данный инцидент.