Навальный рассказал, кто финансирует его лечение в Германии

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал, что его лечение в Германии обошлось в 49,9 тысяч евро, эту сумму оплатили бизнесмен Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов.

В немецкую больницу Charité его частным бортом доставили на деньги бизнесмена Бориса Зимина. По словам политика, перелет обошелся в 79 тысяч евро.

"Во сколько обойдется дальнейшее проживание и лечение неясно, потому что неясен срок восстановления. Вчера ходил в госпиталь делать новую порцию тестов, они сказали, что все пока идет хорошо. Но в любом случае, расходы также взял на себя Евгений Чичваркин", – написал он.

Навальный сейчас находится в Германии, где проходит реабилитацию. Политик лечился в клинике Charité, куда его перевезли из омской больницы с признаками отравления. Второго сентября в организме политика нашли следы "Новичка", а канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от России объяснений того, что произошло. Российские власти категорически отрицают причастность к отравлению оппозиционного политика.