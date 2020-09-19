Навальный рассказал о проблемах со здоровьем после отравления "Новичком"

Российский оппозиционер Алексей Навальный, у которого немецкие медики констатировали отравление «Новичком», уже встал с больничной койки и самостоятельно передвигается. Соответствующий пост появился на странице политика в Instagram.

По словам Навального, еще на днях он не знал, «где брать слова», когда по просьбе врачей должен был составлять фразы из букв на доске.

"Все это было непонятно. Впрочем, как выразить свое отчаяние, я тоже не знал и потому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню», – объясняет россиянин.

Передвигается госпитализированный сам.

"Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он поднимается по лестнице, но ведь думает: это же лестница! Ею поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт. А раньше просто тупо стоял бы и смотрел», – добавил Навальный.

Россиянин заметил, что ему еще предстоит решить многие проблемы, однако немецкие медики «решили главную».

«Они превратили меня из «технически живого человека» в того, у которого есть шанс снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества – человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без раздумий понимает, где ставить «лайки», – написал Навальный с ноткой шутки.

