Навальный решил подать в суд на Путина

02 ноября 2017 г. 15:52
Источник: УНИАН
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Алексей Навальный заявил, что подаст в суд на Владимира Путина и администрацию президента России.

Поводом стали отказы местных властей в согласовании митингов в разных городах страны. Об этом сообщает "Медуза". По словам Навального, местные власти «действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы».

«Потребуем допросить свидетелей-чиновников и будем доказывать, что все эти незаконные указания отданы лично Путиным, никто другой просто не мог это сделать», — написал Навальный в своем блоге.

Навальный сообщил, что в последнее время городские администрации перестали согласовывать митинги, в связи с чем решено проводить акции на частной территории и в частных помещениях.

Первая такая акция состоялась 29 октября в Тамбове: один из местных бизнесменов предоставил участок у торгового центра. 4 ноября в Иркутске пройдет митинг, площадку для которого предоставил владелец мебельного центра. Алексей Навальный собирается баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года. С сентября 2017-го он проводит регулярные митинги в разных городах страны.

Местные власти, как правило, либо отказываются согласовать акции, либо предлагают провести их на окраинах. В октябре Навальный отсидел 20 суток административного ареста за призывы к участию в митинге в Нижнем Новгороде. По его словам, акция сначала была согласована, но затем местные власти пересмотрели свое решение.

 

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