Навальный считает, что Трамп должен официально отреагировать на произошедшее с ним и осудить применение химического оружия

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный считает важным, чтобы президент США Дональд Трамп официально осудил применение химического оружия, использовавшееся для его отравления. Об этом он заявил в интервью CBS News.

Навальный отметил, что Трамп, в отличие от лидеров Франции и Германии, официально не отреагировал на произошедшее с ним.

«Я думаю, что чрезвычайно важно, чтобы все, включая, а возможно, и в первую очередь, президента Соединенных Штатов, были категорически против использования химического оружия в XXI веке», - отметил Навальный.

В сентябре за отсутствие реакции на ситуацию с отравлением Навального действующего президента США раскритиковал его оппонент, кандидат в президенты от демократов Джо Байден, назвав молчание соучастием.