Наживались на закупке защитных костюмов: в Закарпаткой ОГА проводят обыски

17 августа 2020 г. 15:56
Источник: УНИАН
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На Закарпатье разоблачили преступную схему чиновников по растрате десятков миллионов государственных средств, предусмотренных на борьбу с коронавирусной болезнью. Среди причастных - руководители одного из департаментов облгосадминистрации и директор общества, которое специализируется на поставке медсредств. Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Закарпатской области в Facebook. Отмечается, что с марта по июнь этого года причастные к схеме незаконно освоили почти 30 миллионов гривень.

«Как выяснили правоохранители, средства были выведены на счет частного общества как расчет за медицинские изделия и средства индивидуальной защиты, предназначенные для медперсонала в борьбе с коронавирусной болезнью. Речь идет о закупке костюмов биологической защиты и респираторов... Вместо медицинских изделий высокой степени защиты закарпатские медики получали некачественные низкопробные заменители. Для конспирации на средствах защиты были нанесены этикетки с названиями поставщика, чем и скрыто настоящий надпись «non-medical mask», - говорится в сообщении.

Следствие определило ключевой круг лиц, причастных к преступлению. Им сообщили о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах организованной группой лиц (ч. 5 ст. 27 - ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

В рамках досудебного расследования на данный момент у фигурантов проводят обыски.
 

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