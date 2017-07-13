Назначен директор территориального управления НАБУ в Харькове

12 июля Юрия Кравченко назначен на должность директора Харьковского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины (ХТУ НАБУ). Соответствующее распоряжение подписал Директор Бюро. Назначить на эту должность Юрия Кравченко рекомендовала конкурсная комиссия, которая выбрала его среди 40 претендентов-участников открытого конкурсного отбора, который завершился в конце мая 2017 года. Новоназначенный директор ХТУ НАБУ успешно прошел спецпроверку и полиграф. Юрий Кравченко родом из Полтавщины, имеющий высшее юридическое образование и 18-летний опыт работы по специальности: работал в органах прокуратуры Полтавской области, некоторое время занимался адвокатской практикой. Женат, воспитывает троих детей. Об этом сообщают в пресс-службе НАБУ.

Своей первоочередной задачей директор Харьковского отделения НАБУ считает кадровое и материальное обеспечение территориального подразделения, налаживания организационных процессов для его эффективного взаимодействия с центральным управлением Бюро в Киеве, а также общественным активом на местах. Харьковское теруправление фокусироваться на разоблачении коррупции на территории Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской областей, а также зоне АТО (Луганской и Донецкой областях).

«Регионы, на которые распространяются полномочия Харьковского теруправления, являются крупными хозяйственными и промышленными центрами. Как следствие, уровень коррупции в них достался критической точки. Трудно найти отрасль, где бы годами не действовали сложные коррупционные схемы. В то же время, уровень осведомленности граждан с масштабами и последствиями коррупции, а также их возможности участвовать в разоблачении коррупции является низким. Поэтому у команды Харьковского теруправления НАБУ много работы, к которой постараемся взяться как можно скорее », - подчеркнул Юрий Кравченко.

Напоминаем, Харьковское территориальное управление НАБУ было образовано 29 июня 2016. Директора подразделения избран со второй попытки: конкурс на должность объявлялся в августе 2016 года, однако тогда конкурсная комиссия не определилась с победителем. Повторный конкурс стартовал в феврале и завершился в конце мая 2017 избранием среди 40 человек Директором теруправления Юрия Кравченко.

