Назначен новый глава "Укравтодора"

Кабмин определил победителя в конкурсе на должность главы Укравтодора. Руководителем этой структуры назначен Александр Кубраков - в настоящий момент депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа". До этого руководил сектором коммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования (BRDO), который ранее возглавлял Гончарук.

Конкурс проводился с 25 сентября. Предыдущий глава Укравтодора Славомир Новак уволен 1 октября 2019 года.

Сообщение о победителе конкурса опубликовал Правительственный портал. Отмечается, что новый глава Укравтодора приступит к обязанностям на следующий день с момента назначения.

"Нам в команде нужен честный и профессиональный человек в руководстве Укравтодора. Господин Кубраков уже показал себя как профессионал при строительстве трассы Запорожье-Мариуполь", - сказал премьер-министр при подведении итогов конкурса.

Первоочередной задачей Укравтодора Александр Кубраков назвал полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК "Автомобильные дороги Украины". Будущий глава Укравтодора также планирует сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.

В ближайшее время, по словам Александра Кубракова, также планируется объявление международного тендера на достройку запорожского моста и подписание кредитного соглашения с ЕБРР и ЕИБ на общую сумму 900 млн евро. Для увеличения финансирования Дорожного фонда правительство будет привлекать средства иностранных партнеров.

Кабинет министров намерен взять кредит на 450 миллионов евро для строительства и капитального ремонта дорог.

Планируется построить объездную дорогу Львова и сделать капитальный ремонт трассы Киев-Одесса, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Для восстановления украинских дорог необходимо привлекать дополнительные дешевые ресурсы. Сегодня (6 ноября - ред. ) правительством принято решение о привлечении кредитных средств Европейского инвестиционного банка в размере 450 млн. евро на строительство объездной дороги Львова и капитальный ремонт участков международной автомобильной дороги М-05 Киев - Одесса (в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях)", - написал Криклий на своей странице в Facebook.

Кредит предполагается взять на 15 лет с базой при процентной ставке 6 мес. EURIBOR + 100 bps.", - уточнил министр.

Эту же информацию подтвердил премьер-министр Гончарук, который смотрит на это чуть иначе.

По его словам, на финансирование инфраструктурных проектов существует мультипликатор, то есть каждая гривня инвестирована в инфраструктурные проекты приведет к созданию новых рабочих мест, росту бизнес-активности и доходов бюджета.