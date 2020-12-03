Назначен новый руководитель "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".

Соответствующий указ от 3 декабря (№532/2020) опубликован на сайте президента.

Ранее, 5 октября, президент уволил с должности генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса и назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности директора концерна.

2 декабря Кабинет министров согласовал проект указа президента об увольнении Юрия Гусева с должности главы Херсонской ОГА.

Справка: Юрию Гусеву 41 год. Он родом с Житомирщины. В 2018 году Гусев заработал 2,6 миллиона гривен. В собственности супругов Гусевых несколько квартир, земельный участок и садовый дом в Херсоне. Денежные активы Гусевых - около 327 500 гривен и 70 000 долларов.

Гусев был заместителем министра обороны Украины в 2014-2016 годах.

С июля 2019 года он возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию.

Еще в начале работы Гусева главой Херсонской ОГА Зеленский угрожал ему увольнением, если тот до конца 2019 года не обеспечит полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом.

С 1999 года Гусев работал советником главы Херсонской ОГА по вопросам молодежной политики. В 2002 году баллотировался в Верховную Раду по спискам "Команда озимого поколения" бывшего министра и главы СБУ Валерия Хорошковского.

С 2002 по 2009 годы, согласно биографии Гусева, "возглавлял коммерческие структуры и занимался предпринимательской деятельностью". После этого работал в Министерстве экономики, где занимался политикой развития экспорта и инвестиционной и инновационной политики.

С 2011 по 2014 год был директором департамента национальных проектов Госинвестпроекта. В те времена ведомство возглавлял Владислав Каськив, который прославился миллиардными контрактами с подставными фирмами.

Гусев был участником программы "президентского кадрового резерва" под названием "Новая элита нации" при администрации Виктора Януковича. Проект был направлен на привлечение специалистов к госслужбе.

В 6 созыве Рады Гусев был помощником на общественных началах нардепа от "Наша Украина - Народная самооборона" и будущего министра информационной политики Юрия Стеця.

С 2014 по 2016 годы был заместителем министра обороны Степана Полторака.

В 2019 году Гусев собирался баллотироваться в Верховную Раду по списку "Слуги народа". Однако в июне политсила сообщила, что он "изменил свои планы". До того планировал идти в парламент вместе с Мустафой Найемом и другими в движении "Действуй с нами".

Гусев был членом общественного объединения "Землячество Херсонщины", в которое также входят председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, экс-глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук, которых активисты и журналисты также связывают с убийством Екатерины Гандзюк.

После того, как этот факт всплыл, 17 июня Гусев написал, что решил выйти из объединения из-за возможного назначения его главой Херсонщины.