Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны стал Алексей Данилов.

Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского №733/2019 от 3 октября.

Алексей Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Был народным депутатом Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года) от Блока Юлии Тимошенко.

В июле 2019 года Данилов стал заместителем секретаря СНБО.

Данилов в 1981 году окончил Старобельский совхоз-техникум по специальности ветеринар, в 1999 году - Луганский государственный педагогический университет им. Т. Шевченко по специальности учитель истории, в 2000 году - Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины по специальности юрист.

Напомним, предыдущий секретарь СНБО Александр Данилюк был уволен 30 сентября по собственному желанию. По неофициальной информации, причиной для увольнения стал конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом, который пытался влиять на решения СНБО.

Данилюк занимал должность секретаря СНБО с конца мая 2019 года.