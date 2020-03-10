Назначен временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины

Временное исполнение обязанностей Министра образования и науки Украины возложено на Юрия Полюховича.

Соответствующее решение принято на заседании правительства сегодня, 10 марта 2020 года, передает Правительственный портал.

"Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь - исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы Министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции ", - отметил и.о. Министра образования и науки.

Юрий Полюхович родился 1 ноября 1980 года в г.Костополь Ровенской области.

Степень магистра по истории получил в 2003 году в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

В течение 2009-2012 годов Полюхович учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций.

С 2000 года - представитель Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB.

В течение 2014-2016 был научным сотрудником (постдокторантура) Университета штата Калифорния, Чико (США).

Работал также в Национальном институте антропологии и истории (Мексика).

Юрий Полюхович имеет опыт работы в частных компаниях, в которых, в частности, занимался вопросами развития инноваций.

С 2014 до 2016 года Полюхович был советником Министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию «Украинская научно-исследовательская фонд».

Свободно владеет английским, испанским и классической чольти (речь иероглифической письменности майя).

11 сентября 2019 был назначен на должность первого заместителя Министра образования и науки Украины Анны Новосад.

Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки".