Назначена сессия Харьковского облсовета

5 декабря состоится сессия Харьковского облсовета.

Об этом сообщается на сайте областного совета.

В повестке дня значится 57 вопросов и разное.

Так, на заседании планируют утвердить и внести изменения в ряд программ, рассмотреть бюджет области на 2020-й год.

Также будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в порядки использования средств областного бюджета для компенсации 50% стоимости проезда в харьковском метрополитене студентов и учащихся отдельных учебных заведений, утвержденных решением областного совета от 28 февраля 2019 № 936-VII, и приложения к указанному Порядку.

Кроме того, на заседании сессии будет объявлен ряд конкурсов на должности руководителей учреждений высшего образования, руководителей учреждений культуры,

Кроме этого на рассмотрение сессии вынесен вопрос о досрочном прекращении действия Программы развития овощеводства, картофелеводства и перерабатывающей отрасли в Харьковской области на период до 2020 года, утвержденной решением областного совета от 1 марта 2012 г.

Заседание назначено на 10:00.