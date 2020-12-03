Назначена сессия Харьковского горсовета нового созыва

03 декабря 2020 г. 9:20
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В среду, 9 декабря, состоится первая сессия Харьковского горсовета нового созыва.

Такое решение  приняла городская территориальная избирательная комиссия.

Соответствующее постановление об этом опубликовано на сайте Харьковского горсовета.

Начало сессии - в 10.00.

Напомним, накануне состоялось последнее заседание сессии горсовета с участием депутатов старого созыва, на которой был принят Бюджет на 2021 год, а также правки к бюджету-2020. Кроме того, депутаты внесли изменения в Регламент, согласно которому теперь заседания сессии можно проводить без действующего городского головы Геннадия Кернеса – теперь депутаты горсовета большинством голосов выбирают председательствующего, который будет вести сессии до избрания секретаря горсовета.

 

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