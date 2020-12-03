Назначена сессия Харьковского горсовета нового созыва

В среду, 9 декабря, состоится первая сессия Харьковского горсовета нового созыва.

Такое решение приняла городская территориальная избирательная комиссия.

Соответствующее постановление об этом опубликовано на сайте Харьковского горсовета.

Начало сессии - в 10.00.

Напомним, накануне состоялось последнее заседание сессии горсовета с участием депутатов старого созыва, на которой был принят Бюджет на 2021 год, а также правки к бюджету-2020. Кроме того, депутаты внесли изменения в Регламент, согласно которому теперь заседания сессии можно проводить без действующего городского головы Геннадия Кернеса – теперь депутаты горсовета большинством голосов выбирают председательствующего, который будет вести сессии до избрания секретаря горсовета.