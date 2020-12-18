Назначение выборов мэра Харькова может затянуться - ЦИК

18 декабря 2020 г. 13:13
Источник: УНИАН
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Назначение выборов мэра Харькова в связи со смертью Геннадия Кернеса может затянуться - за это не предусмотрены санкции. Об этом заявил член ЦИК Юрий Мирошниченко в эфире канала "Украина 24".

"Город может быть без мэра определенное время, потому что никаких санкций за то, что сроки не будут соблюдены, в законе нет. Но мы исходим из того, что есть предусмотренные законом и Избирательным кодексом требования, в рамках которых будут осуществляться обращения в Верховной Раде и назначение установления Радой внеочередных выборов мэра Харькова. Это политический вопрос, который может быть затянут, и за это не будет никаких санкций ни к парламенту Украины, ни к тем, кто должен делать такие представления", - пояснил Мирошниченко.
Он уточнил, что на внеочередные выборы необходимы значительные бюджетные средства.

"Это большая нагрузка, десятки миллионов гривень, это необходимая процедура. Выборы – процедура, без которой не может быть реализована местная власть, которая выбирается на определенный период. В бюджете нужны соответствующие средства", - сказал он.

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