Назначено первое заседание новой Рады

Первое торжественное заседание Верховной Рады 9 созыва состоится 29 августа.

Такое решение было принято на заседании подготовительной группы из числа новоизбранных депутатов 9 августа.

"Решение принято. Торжественное заседание состоится 29 августа", - сказал председательствующий на заседании, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Предложение о дате заседания 29 августа внес Разумков.

Представитель "Европейской солидарности" Артур Герасимов предлагал провести первое заседание 3 сентября, а Сергей Левочкин от "Оппозиционной платформы – За жизнь" выступал за 20 августа.

Разумков ставил на голосование все предложения в порядке их поступления.

Дату 29 августа поддержало большинство присутствующих.

Организационными вопросами подготовки торжественного заседания будут заниматься две подгруппы (11 человек и 6 человек). Решение же будут принимать на общем собрании подготовительной группы.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.

По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". От партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 43 нардепа, "Батькивщина" – 26 нардепов, "Европейская солидарность" – 25 нардепов, "Голос" – 20 нардепов.

7 августа в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" опубликовали список фамилий нардепов, избранных по общегосударственному округу и по одномандатным 198 округам. В списке нет победителя по округу №210 на Черниговщине. В ЦИК объясняют, что результаты по этой ОИК оспариваются в суде. Фамилию победителя напечатают отдельно.