Названы возможные даты досрочных выборов в Раду

20 мая 2019 г. 15:23
Источник: Корреспондент.net
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Досрочные выборы в парламент Украины пройдут 14 или 21 июля. Конечная дата зависит от дня официальной публикации соответствующего указа.

Об этом заявил бывший глава комитета избирателей Украины нардеп Александр Черненко.

"Если президентский указ о роспуске Рады будет до среды, 22 мая, включительно опубликован, то досрочные выборы состоятся 14 июля, если после среды, то - 21 июля", - сказал он.

Отметим, что консультации о роспуске Рады назначены на 10 утра 21 мая в парламенте. Это может говорить о том, что указ о роспуске нынешнего состава парламента ожидают именно во вторник, а его официальной публикации и вступления в силу - в среду, 22 мая.

По статье 90 Конституции Украины, решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины принимается президентом Украины после консультаций с председателем Верховной Рады Украины, его заместителями и председателями депутатских фракций в ВРУ.

Таким образом, официальный роспуск Рады возможен после консультаций. От его даты должны быть отсчитаны 60 дней, в течение которых должны состояться перевыборы парламента Украины. Эти 60 дней истекают в полночь 21 июля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

 

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