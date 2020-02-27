Не хватило голосов: как депутаты голосовали за отставку заместителя Чернова

27 февраля 2020 г. 13:13
Автор: Марина Николаева
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На сегодняшней сессии облсовета рассматривался вопрос о снятии полномочий с первого заместителя председателя Виктора Коваленко.

Несмотря на то, что большинство проголосовавших высказались за отставку, у иницитативщиков не хватило голосов.

Всего голосовали 68 депутатов, «за» проголосовали 52, «против» - 12,  двое – воздержались.

В связи с тем, что исходное количество депутатов - 120, то для принятия решения необходимо решение абсолютного большинства – то есть минимум 61 голоса «за», а не просто большинства голосовавших.

Напомним, по словам инициативной группы, причина вопроса об отставке Коваленко - предложение 46 депутатов.

Депутаты принимали данное решение путем тайного голосования.

 

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