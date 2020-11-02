Неделя после местных выборов: очередей и истерик в теркомиссиях нет, но протоколы еще не посчитаны

Сегодня в коридорах теркомиссий уже нет очередей, истерик и людей, которые куняют на мешках, или даже крепко спят. Впрочем, все протоколы еще не посчитаны. И это при том, что явка по Харькову оказалась достаточно низкой - 32,5%. Члены городской ТИК говорят, проблемы с документами - это чисто технические проблемы, существенных неточностей в документации не было.

Ольга Мозговая, председатель городской ТИК:

У нас еще два района не сдались, уточняются, где-то техника подвела, привезли протоколы, но повезли уточнять, потому что цифры не сходятся. Технические вопросы - такой вал документов обработать очень сложно.

Наблюдатели заключают - проблем с работой участков почти не было, они открылись своевременно, не было проблем с санитайзерами или масками для избирателей. Однако, не всегда представители УИК сами были в масках. Кроме этого, наиболее распространенные нарушения, что зафиксировали наблюдатели: совершение акта волеизъявления вне кабинки, проблемы с размещением информационных плакатов, выдача бюллетеней с ошибками. Явных фальсификаций во время подсчета голосов наблюдатели также не зафиксировали.

Александра Щукина, представитель движения "Честно":

Суттєвих, страшних порушень не було на виборах, але, нажаль, дуже довго триває підрахунок, адже виборцям давали аж 4 бюлетені, й членам виборцям комісії також було важко розібратись. Було богато технічних порушень, вони їх здавали, потім знову перераховували. Й ми бачимо, що не оброблено 100% протоколів, як це було в цей час на минулих місцевих виборах.

Сейчас из почти 2000 депутатов областного, городских, районных, сельских и поселковых советов Харьковщины избранными считаются только 129 человек - представители небольших ОТГ. Подсчет у других продолжается. Также мандаты получили 8 глав из 56, что избирались. Мэра Харькова, по официальным данным ЦИК, среди них пока нет. Хотя де-факто Первая столица стала единственным крупным городом Украины, где второго тура не ожидается. Хотя фаворита гонки уже почти 2 месяца никто не видел, и в каком он состоянии неизвестно. В горсовете лишь сообщают, что мэр Харькова понемногу выздоравливает. Но уже сейчас, по предварительным подсчетам известно, что его блоку "Успешный Харьков" не удалось получить монобильшинство в горсовете, а только треть, потому придется договариваться с конкурентами. Вероятнее всего, это ОПЗЖ, фракция которой составит пятую часть горсовета. Другие фракции - ЕС, Слуга Народа, партия Шария и Блок Светличной - распределят между собой другие места почти в равных пропорциях.