Нестор Шуфрич рассказал, за что Юрий Бойко получил «Героя Украины» ®

«В период, когда Юрий Бойко руководил энергетическим сектором экономики, цена газа была в 12 раз ниже, и именно за эту деятельность он получил звание Героя Украины», - об этом заявил народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Нестор Шуфрич на встрече с общественностью.

«Юрий Бойко отвечал за энергетику. А что такое энергетика? Это фундамент экономики, это фундамент стоимости жизни наших людей. Сегодня по праву мы можем говорить, что именно при Юрии Бойко газ, который сегодня является самым болезненным вопросом для наших граждан, в 12 раз был дешевле. Это правда. Элементарно поделите сегодняшнюю стоимость газа на ту, которая была при Юрии Анатольевиче, и получите 12-кратное увеличение. Я подчеркиваю: именно Бойко за это отвечал. В конце концов, он именно за это получил звание «Героя Украины», – заявил Нестор Шуфрич.

Политик объяснил, что, руководя энергетикой, Бойко обеспечивал реальные и посильные для людей тарифы.

«Вы знаете, что цена на газ и на электроэнергию – это база для тарифов. При Юрии Бойко были тарифы, которые люди могли оплачивать. И текущая задолженность за коммунальные услуги никогда не превышала 300-400 миллионов долларов. А сегодня эта сумма – более 2 миллиардов долларов. Людям эти цифры понятны, они это ощущают на себе», – сказал он.

Нестор Шуфрич напомнил, что в 2005-06 годах ситуацию в энергетике и в стране в целом смогла стабилизировать команда, в которой Юрий Бойко играл одну из ведущих ролей.

«Юрий Бойко был ядром той команды», – резюмировал Нестор Шуфрич.

Напомним, тарифы на все жилищно-коммунальные услуги в декабре 2018 по сравнению с декабрем 2013 в среднем по Украине выросли в 5 раз.