Нидерланды полностью завершили ратификацию ассоциации Украина-ЕС - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Ратификационная грамота Нидерландов по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС передана в Брюссель.

В частности, об этом президент написал в Facebook:

"Следующий шаг – ратификация Евратомом (Европейским сообществом по атомной энергии) и формальное решение Совета ЕС", - сообщил президент.

Порошенко добавил, что теперь Украина еще на шаг ближе к ассоциации.

30 мая Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина – ЕС.

После этого документ, которым ратифицируется Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, подписал король Нидерландов Виллем-Александр.

Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в Евросоюзе ожидают полного вступления в силу Соглашения об ассоциации с Украиной с 1 сентября.