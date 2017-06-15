Нидерланды полностью завершили ратификацию ассоциации Украина-ЕС - Порошенко

15 июня 2017 г. 15:09
Источник: Новое Время

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Ратификационная грамота Нидерландов по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС передана в Брюссель.

В частности, об этом президент написал в Facebook:

"Следующий шаг – ратификация Евратомом (Европейским сообществом по атомной энергии) и формальное решение Совета ЕС", - сообщил президент.

Порошенко добавил, что теперь Украина еще на шаг ближе к ассоциации.

30 мая Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина – ЕС.

После этого документ, которым ратифицируется Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, подписал король Нидерландов Виллем-Александр.

Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в Евросоюзе ожидают полного вступления в силу Соглашения об ассоциации с Украиной с 1 сентября.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.