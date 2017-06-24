Новая попытка перемирия на Донбассе сорвалась в первый же день , - Турчинов

"Хлебное перемирие" на Донбассе сорвалось в первый же день, заявил в субботу в Харьковской области секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"На протяжении этих суток огонь снова не прекращался, снова были произведены обстрелы. К сожалению, за последние два месяца - это третья или четвертая договоренность о прекращении огня. Они постоянно нарушаются со стороны российских гибридных войск. Я не помню ни одной договоренности, которую они соблюдали. Не более полусуток держатся эти договоренности, и они начинают их нарушать", - сказал Турчинов.

В то же время секретарь СНБО отметил некоторое количество обстрелов на этой неделе. По его словам, это стало следствием интенсивной работы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала соблюдение режима тишины на время уборки урожая, начиная с 24 июня. Так называемое "хлебное перемирие" должно продлиться в период сбора урожая с 00.00 24 июня по 31 августа.