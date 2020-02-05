Новое - хорошо забытое старое: в Украине снова будет Министерство по вопросам оккупированных территорий

05 февраля 2020 г. 11:15
Источник: ZN.UA
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Еще не успели забыть о существовании МинВОТ  - его объединили с Минветеранов всего лишь несколько месяцев назад, несмотря на предостережения о том, что это две разные структуры, и объединять их недопустимо. Наконец, в этом убедились и в Кабмине.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий - по заданию президента Зеленского. Об этом он завил на совещании в Офисе президента Владимира Зеленского 4 февраля.

 "Это (создание министерства) даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами", − отметил премьер.

В свое время лишь лишь оппозиционная часть Верховной Рады была против ликвидации МинВОТ. То же самое говорили о Минветеранов. Передача в ведение Министерства по делам ветеранов функций Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц является откровенно недопустимым шагом, заявила в своей речи на первом заседании Верховной Рады Украины IX созыва бывшая министр по делам ветеранов Ирина Фриз. Время показало, что в словах оппонентов "Слуг народа" был смысл.

 

 

 

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