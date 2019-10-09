Нового главу ХОГА представят 11 октября – СМИ

Президент Владимир Зеленский уволил Юлию Светличную, которая подала декларацию о доходах как кандидат на должность замсекретаря СНБО, с должности главы Харьковской обладминистрации и намерен назначить вместо нее депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Алексея Кучера.

Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на информированный источник.

"Светличная уволена с должности губернатора. В пятницу состоится назначение и представление нового губернатора. Им станет Кучер", - сказал он. Также в пятницу, 11 октября, состоится назначение губернатора Одесской области.

Напомним, как сообщалось, Светличная претендует на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующая электронная декларация ее как кандидата размещена на сайте НАПК.

Также электронную декларацию подал как кандидат на должность главы Харьковской облгосадминистрации новоизбранный нардеп Алексей Кучер.

Напомним, он был избран в Верховную Раду по 179 округу (Харьковская область). Беспартийный, но баллотировался от партии "Слуга народа". В парламенте возглавляет подкомитет по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказания правовой помощи Комитета по вопросам правовой политики.

До избрания народным депутатом был адвокатом, в частности, защищал сына Арсена Авакова в "деле рюкзаков". Дело против Александра Авакова было закрыто.

На прошлой неделе 34-летний Кучер подал декларацию как кандидат в губернаторы Харьковской области. Семье Кучера принадлежат три квартиры в Харькове, несколько земельных участков и дом в Харьковской области, пять автомобилей, 11 акций ЧАО "Миколаивцемент" и 10% юридической компании "Дартли Групп".