Новых депутатов выбрали, а собираются старые. Что будут решать на сессии горсовета в декабре?

Сессия горсовета назначена на ближайшую среду. В повестке дня - более 20 вопросов, среди которых и бюджет на следующий год. Вот только рассматривать его будут не новоизбранные депутаты, а старый состав. Из-за того, что протокол городской ТИК дважды оспаривался в суде, новые избранники никак не могут получить мандаты.

Роман Чумак, юрист

Попередня реєстрація новообраних депутатів скасована, сьогодні ТВК повинна заново встановити результати волевиявлення, на це є 20 днів, щоб кандидати подали заяви, після цього є два тижні, щоб провести установчу сесію. До цього часу діюча міська рада є чинною.

Инициатором иска стал кандидат от партии "Слуга народа" Алексей Вац. Он говорит, что его возмутили ошибки в подсчете голосов. И несмотря на то, что написание нового протокола никак не повлияло на тех, кто получит мандаты, Вац говорит, что задержка в регистрации - полностью на совести комиссий. Его иски были по сути, отсрочить полномочия новоизбранного совета он не хотел.

Истец Алексей Вац (по телефону)

Трактовать может каждый, я обратился в суд, суд поддержал, комиссия, не взирая это, буквально на следующий день составила аналогичный, что полностью протеворечит закону, это, в свою очередь, привело к повторной отмене.

И тем не менее, эта отсрочка сыграла на руку команде Кернеса. Собрать сессию старым составом депутаты просили еще до выборов, но тогда без мэра решили этого не делать. Даже несмотря на насущные вопросы, такие как перераспределение средств на медицину.

Объявление сессии нового созыва предусматривает обязательное личное присутствие мэра, и если он не примет присягу - придется назначить перевыборы.

Благодаря судам команда Кернеса получила отсрочку практически до конца января. Кроме того, в старом составе у мэра абсолютное большинство, в отличие от нового созыва. Поэтому важные для команды Кернеса вопросы можно решить быстро.

Игорь Черняк, депутат горсовета 7-го и 8-го созыва

Тут с обома моментами є проблема, тому що незрозуміло, яким чином з урахуванням того стану здоров"я, який є у Кернеса, яким чином буде відбуватися прийняття присяги, й знову ж-таки незрозуміло, яка буде більшість у новому складі. Тому, власне, зараз команда Кернеса використовує ті моменти, які дає законодавство.

Тарас Ситенко, депутат горсовета 7-го созыва

Така дивна ситуація, коли люди проголосували за мера, який не може приступити до своїх обв"язків, й нас збирають для того, щоб цей вибір харків*ян, оману харків*ян ми закривали, це неправильно.

Новоизбранные депутаты говорят, что их такое положение дел несколько удивляет. Но закон есть закон, в крайнем случае у них будет возможность потом внести изменения к тому, что наголосовали предшественники.

Александр Катуков, новоизбранный депутат, партия «Слуга народа»

Коли нова міська рада вже, вона може переглянути певні положення, там, змінити певні положення, це абсолютно нормально. З точки зору логіки, можливо її немає, але з точки зору практики - краще у новий рік входити з бюджетом.

Олег Абрамичев, новоизбранный депутат, «ЕС»

Згідно закону про місцеве самоврядування, сесія міськради старого созиву є законною. Як я ставлюсь? Ну, я дуже обурений тим, що не дають місту працювати із новою командою.

Эксперты также подтверждают, что отсрочка полномочий нового состава горсовета существенно не повлияет на его реноме, главное, чтобы депутаты не принимали на веру решения прошлого.

Юлия Биденко, політолог

Скоріш за все, судовий процес поставить тут крапку, й він не змінить суттєво склад новобораної ради, але депутатам доведеться швидко реагувати на бюджетні питання, на комунальне майно. Але ми мусимо пам"ятати, що міського голови у Харкові фактично немає, тому було б краще синхронизувати й появу мера, й вступ до повноважень самих депутатів.

Но, как оказалось, назначение сессии нужно и для того, чтобы сделать легитимным отсутствие мэра. Ведь один из вопросов - изменения в регламент. Команда Кернеса предложила возможность проведения первой сессии без него и без принесения присяги, если этого не позволит состояние здоровья или другие уважительные причины. Достаточно будет избрать секретаря горсовета, он и будет как-то управлять.

Игорь Черняк, депутат горсовета

Є чітки вимоги, передбачені законом України "Про місцеве самоврядування" про проведення першої сесії, про прийняття присяги. Яким чином ми передбачаємо положення, які жодним законодавчим актом не передбачені?

Оксана Гуслева, представитель юрдепартамента

Це інша ситуація, вона нормами закону не регламентована, тому пропонуються зміни у чинному регламенту.

Если новые изменения в регламент будут приняты, что более чем возможно, учитывая подконтрольное команде мэра большинство, но не обжалованы в суде, харьковская команда Кернеса сможет управлять городом без Кернеса. И делать это достаточно долго.