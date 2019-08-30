Новым генпрокурором Украины назначен Руслан Рябошапка

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки генеральным прокурором.

Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

В частности, на сайте президента появился указ от 29 августа о назначении Рябошапки генпрокурором. Также предварительно Зеленский уволил его из Офиса президента.

Отметим, на первом заседании новой Верховной рады народные депутаты поддержали назначение Рябошапки генеральным прокурором. Назначение нового главы ГПУ поддержали 312 парламентариев.