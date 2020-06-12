Новый "Банковский" закон обжалуют в Конституционном суде

12 июня 2020 г. 11:36
Источник: Укринформ
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В Конституционный суд поступило представление 64 народных депутатов о конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности". Об этом информирует пресс-служба суда.

"Сегодня, 11 июня 2020 года, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 64 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) Закона Украины" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности ", его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона", - говорится в сообщении.

Инициаторами представления стали народные депутаты из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко и Юлия Тимошенко.

Как сообщалось, этот закон вступил в силу 23 мая текущего года. Документ был одним из условий для новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Он, в частности, сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращении несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

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