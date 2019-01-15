Новый общественный договор и Конституция: украинские эксперты обсудили внедрение масштабных проектов

Десятки заседаний с участием ученых, юристов и других специалистов. Общественный договор и Новая Народная Конституция - проекты, над которыми уже более полугода работают украинские эксперты. Во время очередного заседания они обсудили механизм проведения всеукраинского референдума и другие задачи будущего лидера государства относительно волеизъявления народа.

Новый общественный договор - это стратегия на сотни лет, а Конституция - инструмент для воплощения части задач на конкретном историческом этапе. Об этом заявила лидер партии "Батьківщина" на заседании Национальной платформы.

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батьківщина":

У нас є 19 січня, де команда громадянського суспільства виходить з проектом, або з Меморандумом, як ви вирішите, з проектом Нового Суспільного договору або з Меморандумом. У нас є підготовлена вікі-платформа. Як тільки буде технічна можливість, а вона в нас уже є, ми виставляємо це в вікі-режим і включаємо рекламну компанію одразу.



По словам Тимошенко, все задачи проектов воплощать в жизнь Национальный стратегический центр. Он появится после принятия Основного закона на всеукраинском референдуме, который объявит новый президент.

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батьківщина":

У нас за цим столом дуже відповідальні люди. У нас тут немає факультативу… Вони вчепилися в цей процес, і коли ми давали їм директиви у вигляді проекту Нового Суспільного договору, вони почали фактично формувати проект тексту.

Во время заседания было принято решение о создании рабочей группы по разработке механизма проведения всенародного референдума. Основой для него должен стать закон о ЦИК с подробным разъяснением процедуры.