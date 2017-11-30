Новый Верховный Суд заработает 15 декабря

Верховный суд определил дату начала работы 15 декабря 2017 года. За такое решение во время пленума Верховного Суда 30 ноября проголосовали 83 судей с 111 присутствующих. 27 судей проголосовали против.

Согласно постановлению Верховной Рады от 5 октября этого года, именно 15 декабря исполняется 100 лет со дня создания Генерального Суда Украинской Народной Республики (правопреемник - Верховный Суд Украины).

Некоторые судьи предлагали перенести дату начала работы суда на 2 января или 15 января 2018 года. Они аргументировали свою позицию тем, что судьям нужно ознакомиться с изменениями в процессуальном законодательстве. Но большинство судей не поддержали это предложение.

Напомним, 11 ноября Порошенко назначил 113 судей нового Верховного Суда.

Сегодня Верховный Суд должен избрать председателя.