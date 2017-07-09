NYT сообищла о перепалке Трампа и Путина во время встречи в Гамбурге

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин 40 минут на повышенных тонах обсуждали тему вмешательства России в выборы президента США.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома и одного из помощников президента США.

По словам помощника, время от времени разговор двух президентов "накалялся". Кроме того, источники NYT рассказали, что Трамп начал встречу с Путиным с глаза на глаз "бесцеремонно", задав вопрос: "Я собираюсь в этом разобраться: вы это сделали?".

Как рассказали источники издания, тему вмешательства России в американские выборы президенты США и России обсуждали 40 минут. Всего встреча продлилась чуть более двух часов. NYT назвала ее "самым сложным моментом" саммита "Большой двадцатки" для президента США. Кроме того, NYT отмечает, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед встречей с Путиным советовал Трампу общаться с ним в "жесткой" манере.

Встреча 7 июля в Гамбурге стала первым личным контактом Трампа и Путина с момента инаугурации президента США в январе. Трамп назвал встречу с Путиным "потрясающей", а Путин по ее итогам рассказал, что "Трамп телевизионный очень отличается от реального человека".