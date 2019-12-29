Обмен удерживаемыми: Киеву отдали 81 человека, ОРДЛО получили 139 - СМИ

29 декабря 2019 г. 14:24
Источник: 112.ua
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В рамках обмена в Украину вернется 81 человек, в ОРДЛО отдали - 139 человек. Об этом 112.ua сообщил источник, участвующий в обмене удерживаемыми. 

"139 на 81 - это окончательные цифры. Обмен закончен", - сказал источник. 

Напомним, по сообщениям журналистов, которые наблюдают за обменом в районе КПВВ обмен уже завершился. Официальной информации пока нет. Отметим, что сейчас из "серой зоны" через КПВВ проехали автобусы с людьми в сопровождении ОБСЕ. 

Отметим, что из оккупированных районов Луганской области на подконтрольную территорию уже вернулись 25 украинцев. Поименный список освобожденных можно посмотреть по ссылке

Ожидается, что всего в рамках обмена Украине передадут 80 человек. 

Напомним, 23 декабря во время трехсторонних переговоров Киев и "ЛДНР" достигли договоренности относительно обмена в формате "всех установленных на всех установленных". Также сообщалось, что около 20 человек, удерживаемых в Украине, отказались от обмена с ОРДЛО.

 

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