Обмен удерживаемыми: Киеву отдали 81 человека, ОРДЛО получили 139 - СМИ

В рамках обмена в Украину вернется 81 человек, в ОРДЛО отдали - 139 человек. Об этом 112.ua сообщил источник, участвующий в обмене удерживаемыми.

"139 на 81 - это окончательные цифры. Обмен закончен", - сказал источник.

Напомним, по сообщениям журналистов, которые наблюдают за обменом в районе КПВВ обмен уже завершился. Официальной информации пока нет. Отметим, что сейчас из "серой зоны" через КПВВ проехали автобусы с людьми в сопровождении ОБСЕ.

Отметим, что из оккупированных районов Луганской области на подконтрольную территорию уже вернулись 25 украинцев. Поименный список освобожденных можно посмотреть по ссылке.

Ожидается, что всего в рамках обмена Украине передадут 80 человек.

Напомним, 23 декабря во время трехсторонних переговоров Киев и "ЛДНР" достигли договоренности относительно обмена в формате "всех установленных на всех установленных". Также сообщалось, что около 20 человек, удерживаемых в Украине, отказались от обмена с ОРДЛО.