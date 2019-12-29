Обмен удерживаемыми: в Украину из ОРЛО передали 25 человек, - источник

29 декабря 2019 г. 13:42
Источник: 112.ua
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В Украину из ОРЛО (Отдельные временно неподконтрольные Киеву районы Луганской области, - ред.) передали 25 человек. Об этом 112.ua сообщил информированный источник, участвующий в обмене удерживаемыми. 

"Да, Луганск (ОРЛО, - ред.) передал Украине сегодня 25 человек в рамках обмена", - сообщил источник. 

Сегодня на КПВВ "Майорское" в Донецкой области происходит обмен удерживаемыми лицами. Украина ожидает, что домой вернутся 80 человек с неподконтрольных Киеву территорий. 

Напомним, 23 декабря во время трехсторонних переговоров Киев и "ЛДНР" достигли договоренности относительно обмена в формате "всех установленных на всех установленных". Также сообщалось, что около 20 человек, удерживаемых в Украине, отказались от обмена с ОРДЛО.

 

Видео: 

Онлайн: Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и "ЛДНР", 29.12.2019

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