Обмен удерживаемыми: в Украину из ОРЛО передали 25 человек, - источник

В Украину из ОРЛО (Отдельные временно неподконтрольные Киеву районы Луганской области, - ред.) передали 25 человек. Об этом 112.ua сообщил информированный источник, участвующий в обмене удерживаемыми.

"Да, Луганск (ОРЛО, - ред.) передал Украине сегодня 25 человек в рамках обмена", - сообщил источник.

Сегодня на КПВВ "Майорское" в Донецкой области происходит обмен удерживаемыми лицами. Украина ожидает, что домой вернутся 80 человек с неподконтрольных Киеву территорий.

Напомним, 23 декабря во время трехсторонних переговоров Киев и "ЛДНР" достигли договоренности относительно обмена в формате "всех установленных на всех установленных". Также сообщалось, что около 20 человек, удерживаемых в Украине, отказались от обмена с ОРДЛО.