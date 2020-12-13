Обострение в Карабахе: президент Армении потребовал созвать парламент

Президент Армении Армен Саркисян требует созвать внеочередное заседание парламента в связи с нарушением вооруженными силами Азербайджана перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата в воскресенье, 13 декабря.

"12 декабря Вооруженные силы Азербайджана, нарушив объявленный 9 ноября режим прекращения огня, захватили село Хин-Тагер в Гадрутском районе Арцаха и выдвинулись в сторону села Хцаберд того же района. Президент призывает срочно провести внеочередное заседание парламента", – говорится в сообщении.

В ходе заседания парламента планируется рассмотреть причины данной ситуации в Гадрутском районе и пути выхода из нее.

Кроме того, Саркисян обратился к министерству обороны и МИД.

Он просит незамедлительно довести до сведения общественности ситуацию в Карабахе, а также действия, предпринятые армянской стороной для защиты населенных пунктов и эффективного соблюдения перемирия.

Накануне в Карабахе заявили о наступлении Азербайджана.

Утверждалось, что военные этой страны атаковали два населенных пункта, которые не переходили под контроль Баку.

Позже в Минобороны России заявили о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.