 

ОБСЕ поддержал резолюцию об оккупации РФ части Грузии

07 июля 2019 г. 15:40
Источник: РБК-Украина
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Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание комитета ОБСЕ.

Как сообщается, комитет принял резолюцию, в которой Россию призывают отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Также в резолюции обвиняют Россию в аннексии части Грузии.

Автором текста резолюции является грузинская парламентарий Софио Кацарава.

Кроме того, в Парламентской ассамблее ОБСЕ выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также осудили Россию за грубые нарушения прав человек на оккупированных грузинских территориях и наращивание военного присутствия.

 

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