Обстрел консульства в Харькове: МИД Азербайджана обвинило в ЧП армян

Ночью в Почетное консульство Азербайджана в Харькове совершили 6 выстрелов. Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило в этом армян.

Как сообщает пресс-служба МИД страны, они решительно осуждают такие действия. Там заявили, что азербайджанские правоохранительные органы будут сотрудничать с украинскими для привлечения к ответственности виновных в обстреле.

"Учитывая недавние угрозы, которые идут от радикальных армянских сил для дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, это нападение на наше Почетное консульство в Харькове следует рассматривать в контексте этих угроз", - говорится в заявлении.

Напомним, ночью стало известно, что консульство Азербайджана в Харькове обстреляли. В результате были повреждены стекло и входные двери. Пострадавших нет.