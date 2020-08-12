Объявленный в розыск глава ОАСК Вовк готов прийти на допрос

Председатель Окружного административного суда Павел Вовк находится в Украине и готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя тот факт, что НАБУ объявило в розыск его и четверых его коллег.

«Там утверждается, что мы не являемся на допросы по некоему делу, касающемуся попытки захвата государственной власти. Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, полагаю, в НАБУ еще не забыли... Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК», - сообщил Вовк.

По его словам, ему и четырем его коллегам не были вручены уведомления о подозрении в установленном законом порядке.

«А как учат на юрфаке – нет подозрения, нет процессуального статуса. Ни я, ни мои коллеги не являемся подозреваемыми по делу, а проведение следственных действий с нами в таком статусе, как и применение каких-либо уголовно-процессуальных мер, очевидно свидетельствует о нарушениях закона со стороны НАБУ», - заявил Вовк.

Он также отметил, что те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, на них присутствовали, однако «их попросили прийти «попозже», перенеся допрос на 18 августа».

«Поэтому мы продолжаем спокойно выполнять свои обязанности – на своих рабочих местах. А действия НАБУ ... мы расцениваем как вмешательство в деятельность судей. Поскольку это в Украине пока еще преступление, то соответствующие заявления будут поданы в правоохранительные органы», - отметил судья.

Как сообщалось, 17 июля детективы НАБУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации. По данным Антикоррупционного бюро, были объявлены подозрения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.