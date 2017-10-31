В чем подозревают сына Авакова. Подробности

Два часа дня - участок улицы Мироносицкой от 15 до 25 дома перекрыт патрульными Приусами. Сюда не пускают не пешеходов, не водителей.

Алексей, водитель

Я не маю, мені як раз їхати на Міроносицьку 25, на адресу, а мене співробітники не пропускають.

С обеих сторон стоят люди в камуфляже с оружием и патрульные. Большинство из них от комментариев воздерживаются. Но потом все же говорят: по номеру 102 получили сообщение о заминировании дома № 22.

Сергей Барыбин, зам. командира 2 роты УПП г. Харькова

Смотрите, какая ситуация... Здесь заминировано здание и мы обеспечиваем общественный порядок, то есть, пытаемся, чтоб люди не пострадали, если вдруг эта информация подтвердится.

Однако, вряд ли просто заминирование вызвало такой ажиотаж. Ведь если с парадного входа через кордоны полицейских действительно не пройти, то с другого - черного, жители дома спокойно заходят и выходят. На парковке стоят полтора десятка молодых людей в спортивном, которых угроза взрыва не беспокоит. Но журналистов на территорию не пропускает охрана.

охранник

Здесь все нормально, ничего не происходит. Кто вам такую утку пускал? Нам полиция сказала, что здесь заминированно. Вам полиция одно сказала, а я здесь работаю! То есть, минирования нет? - Нету, закрывай! А что тогда происходит, почему здесь ажиотаж такой? - Какая Вам разница, давайте, я не обязан отвечать на ваши вопросы.

Не на камеру люди сообщают: в одну из квартир дома, ту где живет сын министра внутренних дел Александр Аваков пришли с обыском. Позже на официальном сайте НАБУ размещают информацию о том, что действительно 31 октября 2017 детективы НАБУ провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в растрате более 14 млн. гривен задержали трех человек: бывшего заместителя министра внутренних дел Украины, представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и ещё одно частное лицо.

Владимир Рысенко, член совета общественного контроля при НАБУ

Насправді відбуваються обшуки у сина Авакова по адресі вулиця Міроносицька 22, в його квартирі, за знаменитою справою рюкзаки Авакова. На той час коли детективи НАБУ зайшли в будівлю поліція заблокувала повністю прохід, ви бачите, по вулиці Міроносицькій ніби то поступив сигнал про замінування саме цієї будівлі, в саме цей час. З'явилася не перевірена інформація, що вони змогли вивезти власне сина Авакова для обрання міри забезпечення.

То, что обыск идет у его сына, подтвердил и сам Арсен Аваков. Министерство внутренних дел сегодня опубликовало официальное заявление, в котором говорится, что действия НАБУ являются политическими, а не юридически обоснованными. Далее цитата - в Украине продолжается гибридная война, направленная на дискредитацию политиков и должностных лиц, которые твердо стоят на позиции реформирования и оздоровления государственных институтов, в частности правоохранительной системы.