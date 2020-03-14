Один из украинских дипломатов заразился коронавирусом

14 марта 2020 г. 16:01
Источник: ZN.UA
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о первом случае заболевания украинского дипломата коронавирусом. Украинский чиновник подхватил COVID-19 за границей, сообщили в прес-службе МИД.

"Украина защищает всех своих граждан внутри страны и за ее пределами. В частности, и наших коллег из дипломатической службы. К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру ", - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В связи с распространением коронавирусной инфекции по всему миру МИД Украины сообщает, что зарубежные дипломатические учреждения временно, на одну неделю с 15 марта по 20 марта переходят на особый режим дистанционной работы.

"Дипломатические учреждения за рубежом продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией" - говорится в сообщении МИД.

"Особый режим работы - это не закрытие наших посольств и консульств. Речь идет лишь о временных защитные меры для сотрудников дипслужбы и перевода в онлайн и дистанционную форму везде, где это возможно. Все продолжают работать в режиме максимальной мобилизаци",  - заявил Дмитрий Кулеба.

 

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