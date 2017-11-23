Оккупационные власти провели серию обысков в домах крымскотатарских активистов

На полуострове Крым, который находится под российской оккупацией, 23 ноября прошли обыски в домах активистов крымскотатарского национального движения, пишет "Радио Свобода".

В частности, силовики обыскали дом Бекира Дегерменджи, отца фигуранта "дела 26 февраля" Мустафы Дегерменджи, в селе Грушевка под Симферополем. Еще один обыск прошел в Грушевке в доме активиста крымскотатарского национального движения Казима Аметова, а в селе Южное под Феодосией - у активиста крымскотатарского национального движения Эльмиры Газиевой в ее отсутствие. Сообщение об обыске поступило также из Симферополя (улица Крымская.

Корреспондент "Радио Свобода" утверждает, что после обысков задержали Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха, Кязима Аметова.

Публичных комментариев российских силовиков по поводу серии обысков пока не было.

Управление ФСБ России по аннексированному Крыму подозревает активистов в "вымогательстве в особо крупном размере у гражданина Турции".

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".