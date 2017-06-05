Около 1,5 тысяч военнослужащих НАТО отработают действия по прибытию союзников на помощь Литве

05 июня 2017 г. 19:54
Источник: Интерфакс - Украина
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Дислоцированные в Литве и Польше военнослужащие НАТО на следующей неделе проведут тренировку по обороне так называемого "Сувалкского коридора", по которому в случае военного кризиса в страны Балтии может прийти поддержка союзников.

В маневрах, которые пройдут 17-19 июня, примут участие около полутора тысяч литовских, польских, британских и американских военнослужащих, которые привлекут тяжёлую военную технику и вертолёты. Эта операция является частью международных учений "Железный Волк 2017" (Gelezinis Vilkas 2017).

"Такая операция проводится впервые. Одной из наших задач является тренировка по прибытию союзников в Литву. Это чисто тактическая процедура: как они переходят нашу границу, через контролируемую нашими силами территорию, заходят вглубь территории Литовской Республики", - сообщил в понедельник журналистам командующий Сухопутными войсками Литвы бригадный генерал Валдемарас Рупшис.

"Сувалкским коридором" называется пограничный участок между Литвой и Польшей шириной примерно 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью РФ, а на востоке - с Гродненской областью Беларуси.

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