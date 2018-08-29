Олег Ляшко посетил харьковский госпиталь

29 августа 2018 г. 19:30
Автор: Алина Курлович
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Дорогие лекарства и низкие пенсии – это то, что сегодня больше всего беспокоит людей пожилого возраста. С этими проблемами обратились к Олегу Ляшко пациенты харьковского госпиталя для ветеранов. Люди жалуются, что цены на лекарства опустошают их карманы.

Людмила Гилевич, пациентка

А таблетки очень дорогие, анализы очень дорогие – ну, где ж набраться на всё это денег?

Олег Ляшко требует от власти немедленно повысить пенсии украинцам, снизить стоимость медикаментов и жестоко наказывать за их подделку.

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии

Щоб дати можливість людям лікуватися, тому що через дуже високі ціни на ліки люди практично втрачають можливість лікуватися і помирають в ранньому віці. Контроль за цінами на ліки, розширення переліку безплатних ліків, кримінальна відповідальність за продаж фальшивих ліків, коли крейду продають. Людина останнє з хати відносить, а взамін отримує крейду – за це в тюрму саджати надо.

Олег Ляшко замечает: государство должно одинаково заботиться о ветеранах всех войн. И не только на праздники, а каждый день.

 

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